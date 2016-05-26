Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кержаков: «Митрюшкину повезло, что он попал в «Сьон»

    Форвард «Цюриха» Александр Кержаков, права на которого принадлежат «Зениту», отметил, что голкиперу «Сьона» Антону Митрюшкину повезло, что он попал именно в этот клуб. Напомним, футболист перебрался в швейцарскую команду из «Спартака» в феврале нынешнего года. В настоящий момент он является основным вратарем «Сьона».

    «В первый раз я встречался с Митрюшкиным, когда я его награждал. Он был игроком «Спартака», я – игроком «Зенита». Это был детский турнира. Митрюшкину очень повезло, у него хорошая команда. Я читал, что ему доверяют», – отметил Кержаков в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.05.2016 01:30
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +65

      Astonreal 26 мая 2016, 14:19

      Боже, просто ужасающее количество очепяток у редакторов Бомбардира. ЧТо не новость, то 2-3 очепятки.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +269

      Пчела 672 26 мая 2016, 06:49

      А Керж, как всегда не попал))) никуда, ни в створ, ни поворотам))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 26 мая 2016, 04:58

      Митрюшкин, Митрюшкин! Сколько сенсаций вокруг этой фамилии! А я помню его совсем юнцом в нескольких играх за "Спартак", да, играл, да был не плох, но почему он должен был пройти через аренду, чтобы доказать, да, я достоин, ставьте меня первым номером, а может так и надо, доказать, я вам не был нужен, а я вот такой

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11