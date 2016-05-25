Нойштедтер: «Очень рад уникальной возможности выступать за сборную России»

Хавбек «Шальке» и сборной России Роман Нойштедтер сообщил, что в ближайшие несколько дней получит российский паспорт. Кроме того, игрок подчеркнул, что не получал никаких предложений о выступлении за сборную Украины.

«Паспорт получу через 3-4 дня. Я очень рад, что мне дали уникальную возможность выступать за сборную России, еще и на Евро. Разговоров о позиции в сборной пока не было. Я могу сыграть и в центре обороны, и в полузащите.

Я никогда не получал предложений от Украины. Да, я там родился, это не чужая для меня страна, потому и появилось то видео, где я тепло отзываюсь об Украине», – сказал Нойштедтер.

Напомним, что сегодня полузащитник получил статус гражданина России указом президента страны Владимира Путина.