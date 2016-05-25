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    Бабаев: «Рома» не продаст Думбия за те деньги, которые ЦСКА может предложить»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о перспективах форварда «Ромы» Сейду Думбия вернуться в армейский клуб. Напомним, ивуариец первую часть прошедшего сезона провел в аренде в стане красно-синих, вторую – в «Ньюкасле».

    – Очередное возвращение Думбия возможно?

    – «Рома» не будет его отдавать за те деньги, которые мы считаем приемлемыми. То есть, они все равно планируют отбить те средства, которые на него потрачены. Наверное, это будет проблематично для римлян. Сам Думбия очень хочет вернуться, мы с ним неоднократно общались, он прилетал на наши матчи. У «Ромы» довольно жесткая позиция, не уверен, что итальянцы вновь захотят с нами общаться конкретно по Думбия.

    – А вы ему чемпионскую медаль пошлете?

    – Да, конечно. Он нам принес очень много пользы в первой части сезона. Да и в групповую стадию Лиги чемпионов мы во многом попали благодаря его голам.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.05.2016 20:18
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +459

      sour12 26 мая 2016, 10:52

      если бы не не понятная ситуация со здоровьем выкупили бы......а так конечно за большие деньги брать игрока который потом будет играть по 30 минут или лечиться не реально.......очень жаль =( здоровья думбие.

      1
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      Рейтинг: +17971

      арейская 26 мая 2016, 05:19

      Да, ЦСКА не может потягаться на равных с такими грандами, но, в первую очередь мне хочется вставить пять копеек самому Сейду, ну какого хрена было метаться, от добра добро искать, если ты игрок только одного клуба, и это именно ЦСКА, ведь нигде-же не прижился, кроме как в России

      1
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      Рейтинг: +194

      SE PAVLOV 26 мая 2016, 03:14

      Продадут . Кому он ещё , кроме нас нужен ..

      1
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      Рейтинг: +269

      grand-igor 26 мая 2016, 00:48

      как будет свободным агентом так и придет (лет так в 40 )

      0
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      Рейтинг: +269

      Пчела 672 26 мая 2016, 00:10

      Эх жаль)) мог бы себя неплохо ещё проявить)) опять же ЛЧ на носу))

      2
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 25 мая 2016, 23:29

      Деду сорок третий год пошел! Возраст не призывной!

      0
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > Обер-КанцлерЪ 26 мая 2016, 14:23

      Вообще-то 27 ему. По нашим законам еще вполне призывной)) Учите матчасть, товарищ

      0
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 25 мая 2016, 22:13

      Думбия если и вернется ,то только в аренду и при условии,что итальянский клуб его не сможет продать или более выгодно пристроить в аренду! Но самым реальным будет поиск более молодого и нетравмированного форварда,с которым заключат длительный контракт!

      5
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      Рейтинг: +300

      Zeff 25 мая 2016, 21:32

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ну надули Рому 1 раз. Ну 2-й вряд ли. Сколько кстати ему лет. 45?50?

      -6
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      Рейтинг: +300

      Zeff > vit1903 25 мая 2016, 22:40

      Нам не нужен Думбия. Он старый и больной человек.

      -2
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > Zeff 25 мая 2016, 22:55

      Забивающий голы головой молодому, здоровому и перспективному Лодыркину. Причем на регулярной основе

      4
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Zeff 26 мая 2016, 14:14

      А Вам его никто и не предлагает.

      1
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      Рейтинг: +300

      Zeff > Майор Дзагоев 27 мая 2016, 22:32

      ЦСКА выигрывал у Зенита???

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      Рейтинг: +657

      RUSARM 25 мая 2016, 21:14

      Думбика назад не купят,это факт!! Так как Рома хочет деньги за которые они его взяли у нас,а мы не будем себе в убыток работать,простая арифметика!!!

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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > RUSARM 25 мая 2016, 22:54

      А зачем покупать? Дядя Гинер наверняка еще чего-нибудь хитрое придумает. Он может

      0
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