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    Сантана: «Шансы «Кубани» и «Томи» в ответном матче равны»

    Защитник «Кубани» Фелипе Сантана подвел итоги первого стыкового матча с «Томью», в котором краснодарская команда одержала победу со счетом 1:0.

    «Это была очень сложная игра, потому что команда из Томска очень сильна. Многие, кто приезжает сюда, думают, что мы будем играть в обороне. Но не в этот раз — это была другая игра. Это был важнейший матч для нас, финишная прямая.

    Сейчас мы должны восстановиться и отправиться на вторую игру, чтобы победить. В ответной встрече шансы равны. Мы имеем счет 1:0 и ещe 90 минут игры впереди. Это будет сложно», – отметил Сантана.

    Источник: Rusfootball.info

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    25.05.2016 16:19
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