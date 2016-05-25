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    «Терек» пока не возвращался к вопросу приобретения Веллитона

    Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов признал, что в данный момент в его команде не рассматривают приобретение экс-нападающего «Спартака» Веллитона. Напомним, что в данный момент бразилец является свободным агентом, а его последним местом работы был турецкий клуб «Мерсин Идманюрду».

    «Переход Веллитона в «Терек»? Этот вопрос поднимался зимой, но пока мы к нему не возвращались», – сказал наставник.

    О возможном переходе Веллитона в «Терек» недавно заявил генеральный директор клуба Ахмед Айдамиров, который отметил, что Веллитон будет интересен его команде только тогда, когда станет свободным агентом.

    Источник: ТАСС

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    25.05.2016 06:38
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