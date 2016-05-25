Бош – новый главный тренер «Аякса»

Новым главным тренером «Аякса» стал Петер Бош, который ранее работал в «Маккаби» из Тель-Авива.

Сообщается, что специалист подписал с амстердамским клубом соглашение сроком на три года, которое вступит в силу 1 июля. Ранее в тренерской карьере Боша были такие клубы, как «Витесс» и «Хераклес».

Предыдущим наставником «Аякса» был Франк де Бур, который покинул свой пост после того, как его подопечные упустили чемпионство, сыграв в последнем туре вничью с «Де Графсхапом» (1:1).