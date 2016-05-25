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    Бош – новый главный тренер «Аякса»

    Новым главным тренером «Аякса» стал Петер Бош, который ранее работал в «Маккаби» из Тель-Авива.

    Сообщается, что специалист подписал с амстердамским клубом соглашение сроком на три года, которое вступит в силу 1 июля. Ранее в тренерской карьере Боша были такие клубы, как «Витесс» и «Хераклес».

    Предыдущим наставником «Аякса» был Франк де Бур, который покинул свой пост после того, как его подопечные упустили чемпионство, сыграв в последнем туре вничью с «Де Графсхапом» (1:1).

    Источник: ФК «Аякс»

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    25.05.2016 00:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 25 мая 2016, 00:18

      Думал, будет или Сименс, или Индезит.

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