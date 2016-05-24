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    Слуцкий: «Готов к работе в Чемпионшипе, но меня туда не возьмут»

    Главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий в эфире программы «Культ Тура» поделился размышлениями о работе в Англии. Два года назад специалист говорил, что не готов возглавить «Манчестер Юнайтед».

    «За эти два года ничего не изменилось. На мой взгляд, когда ты попадаешь в новую среду, обстановку, ты не должен сразу прыгать на верхнюю ступеньку, потому что можно упасть, то есть пройти тот путь, который я проделал в российской Премьер-лиге. Если, дай Бог, когда-то мне все-таки удастся реализовать мечту и попробовать себя в работе за рубежом, то это надо начинать точно не с верхней ступени.

    Готов ли к работе в Чемпионшипе? Готов, но, думаю, меня туда уже не возьмут», — сказал Слуцкий.

    Источник: «Матч ТВ»

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    24.05.2016 23:17
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 25 мая 2016, 14:29

      Никогда не говори никогда!

      0
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      Рейтинг: +269

      Пчела 672 25 мая 2016, 08:56

      Да ладно)) Сейчас только прочитают, и после Евро отбоя не будет)) Ты давай там, языком то не трепи)) тебе ещё сборную на ЧМ готовить!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +95

      dobrynia 25 мая 2016, 05:53

      Язык наверно не знает:-)

      0
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      Рейтинг: +4265

      mutabor0992 25 мая 2016, 02:29

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Тебя только в Зоопарк возьмут.Бегемот Леня.

      -11
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      Рейтинг: +98

      redarmy83 > mutabor0992 25 мая 2016, 09:13

      Иди подметай улицу. Неудачник )))

      0
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