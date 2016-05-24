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Слуцкий: «Нойштедтеру сложнее остальных»

24 мая 2016, 22:20
18

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий рассказал об адаптации и возможной роли на поле новичка национальной команды Романа Нойштедтера. Сегодня полузащитник «Шальке» провел свою первую тренировку сборной.

«Понятно, что он никого не знает и ему сложнее остальных. Но я уверен, что никаких проблем не возникнет.

Пока не готов ответить на вопрос, может ли он сыграть в полузащите. Нужно посмотреть, потому что прошла только одна тренировка. Ему нужно адаптироваться к схеме. Мы примем решение по ходу тренировочного сбора. Он отыграл в Бундеслиге все матчи, прошло чуть больше недели, все должно быть нормально», – сказал Слуцкий.

Источник: Р-Спорт
Чемпионат Европы Россия Нойштедтер Роман Слуцкий Леонид
Комментарии (18)
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pktsoev
1464121646
С этим немцем какая то тёмная история-для чего он нужен Лёня , объясни?
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Bellamy90
1464123100
Универсальный игрок, с хорошим опытом и неплохим европейским уровнем. В бундеслиге середняк, но для рфпл был бы чуть ли не топ-игроком. Для обоймы вполне подойдет
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KARAT777
1464125182
Почему раньше не пригласили в сборную? Хотя бы с Францией сыграл втянулся бы в команду, а так будет тяжело и вряд ли он на евро сыграет.
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DIDI 23
1464125350
Нойштедтер обалдел от счастья получив российское гражданство, и теперь не знает что с ним делать.
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XaXatyn
1464126049
Посмотрим что он сможет в сборной , если конечно шанс Слуцкий ему даст !
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sTiiiik
1464126235
В основу его вместо березы
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ДАША Д
1464148086
Попал не заслуженно.
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talgatnurzhanov2006
1464148649
как игроки ростова то им надо время на адаптацию как нойштедтер то всё будет хорошо. где логика лёня, за ростовом ты поди следил лучше чем за шальке.
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maior-60
1464148782
Практически не знаю этого футболиста. Надо думать, что раз так срочно гражданство ему оформили, значит представляет интерес для сборной, видимо Слуцкий что-то в нем увидел.
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