Слуцкий: «Нойштедтеру сложнее остальных»

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий рассказал об адаптации и возможной роли на поле новичка национальной команды Романа Нойштедтера. Сегодня полузащитник «Шальке» провел свою первую тренировку сборной.

«Понятно, что он никого не знает и ему сложнее остальных. Но я уверен, что никаких проблем не возникнет.

Пока не готов ответить на вопрос, может ли он сыграть в полузащите. Нужно посмотреть, потому что прошла только одна тренировка. Ему нужно адаптироваться к схеме. Мы примем решение по ходу тренировочного сбора. Он отыграл в Бундеслиге все матчи, прошло чуть больше недели, все должно быть нормально», – сказал Слуцкий.