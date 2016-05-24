Алвес: «Мы все еще победители Лиги чемпионов»

Защитник «Барселоны» Даниэль Алвес заявил, что возможная победа «Реала» в Лиге чемпионов не испортит каталонцам впечатления от сезона.

«Думаю, фанаты могут расстроится, но не игроки. Мы выше этого. Кроме того, трофей, за который сражаются «Реал» и «Атлетико», все еще принадлежит нам. Мы – чемпионы. Все относятся к этому так, словно «Реал» уже победил в финале, но их соперник заслуживает уважения. Я бы не поменял победу в чемпионате и Кубке Испании на Лигу чемпионов.

Мне бы хотелось, чтобы победил «Атлетико». Это не потому, что я против «Реала», хотя, очевидно, мне не нравится, когда они выигрывают. Но я хочу, чтобы «Атлетико» был вознагражден за свой прогресс. «Реал» уже много раз выигрывал этот турнир», – сказал Алвес.