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    Дель Боске: «Буду счастлив, если на Евро мы дойдем до полуфинала»

    Главный тренер сборной Испании Висенте Дель Боске поделился ожиданиями от выступления своих подопечных на чемпионате Европы.

    «Если мы дойдем до полуфинала, я буду счастлив, хотя некоторые посчитают такой результат провалом. Чего бы мне не хотелось, так это чтобы команда нервничала и беспокоилась перед стартом турнира, как это было перед игрой с Голландией на ЧМ-2014. Беспокойство не помогает команде.

    Выиграть чемпионат Европы было бы здорово. Посмотрим, сможем ли мы побороться за победу», – сказал Дель Боске.

    Источник: ESPN

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    24.05.2016 19:02
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