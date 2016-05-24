Борис Ротенберг покидает «Ростов» и возвращается в «Динамо»

Агент Дмитрий Селюк, чьими услугами пользуется защитник «Ростова» Борис Ротенберг, рассказал о том, где в следующем сезоне продолжит свою карьеру его клиент.

«У Бориса заканчивается контракт с «Ростовом», и он возвращается в «Динамо» — там у него еще контракт на год. У меня был контакт с европейским клубом, который две недели назад был готов подписать соглашение с Борей. Я надеюсь, что эта операция и двухмесячный период восстановления не помешают подписать контракт. Дело в том, что клуб, о котором идет речь, будет выступать в следующем сезоне в еврокубках, и надо понять, готов ли он ждать два месяца. И, соответственно, мы должны вести диалог с «Динамо», и руководство московской команды должно решать, где находиться Ротенбергу, – в «Динамо» или оно будет готово отпустить футболиста в аренду с полноценным правом выкупа», – сказал Селюк.