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    Смолов: «После матча с «Амкаром» ко мне приходили люди из ФСБ»

    Нападающий «Краснодара» Федор Смолов рассказал о том, что после матча РФПЛ с «Амкаром» его лично поздравили сотрудники ФСБ.

    «Какой вопрос на «Урганте» удивил больше всего? Ничего особенно трудного не было. Просто Ваня меня пытался всячески подвести, чтобы я рассказал про ситуацию, случившуюся по окончании нашего последнего матча с «Амкаром». Меня тогда люди из ФСБ пришли поздравить. Честно скажу, многие мысли, которые крутились в голове до съемки, подзабыл, говорил в эфире другие вещи и в итоге так и не вспомнил про ту историю.

    Что за история с ФСБ? Да зашел в раздевалку наш генеральный директор Владимир Хашиг и сказал: «Федь, выйди, там тебя люди из ФСБ ищут». Думаю, шутка. Но он настаивает: «Серьезно, они ждут, у них для тебя подарок». Выхожу и вижу: стоят пятеро мужчин, все с серьезными лицами, в костюмах, в руках какой-то пакет. Говорят: «Мы знаем, что ты забил 20…» Со скромной улыбкой спрашиваю: «Следите за мной?!» А они даже не улыбнулись! «Поздравляю, мы рады, что наш парень стал лучшим», – отвечают. Ну я и понял, что шутить с ними не стоит (смеется). Хотя и сейчас надеюсь, что «наш»– это все-таки из «Краснодара», — рассказал форвард.

    В минувшем сезоне Смолов забил за «Краснодар» 24 гола и сделал 13 голевых передач.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.05.2016 07:08
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +354

      REDAT 24 мая 2016, 17:38

      Смолов достойный форвард!!!!!!!!!!Молодец!!!!!!
      !!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9

      Mr.Saladi 24 мая 2016, 10:06

      Ахахах )) наверное испугался сперва, когда об ФСБ услышал ))

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 24 мая 2016, 09:57

      Нынешняя форма Смолова - хороший знак перед Евро!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +45

      PAHANbI4 24 мая 2016, 09:47

      Неужели у нас появился толковый форвард,удачи Федор на ЧЕ 2016

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +720

      Den Bull 24 мая 2016, 09:37

      Серьёзно)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 24 мая 2016, 09:17

      Показатели действительно достойны форварда.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 24 мая 2016, 09:04

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ЛЮДИ В ЧЕРНОМ))
      КАК СКАЗАЛ БЫ ЛИТМАН - ГЫ-ГЫ

      -4
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    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 24 мая 2016, 09:00

      Всё ты под наблюдением.. сначала поздравят потом посадят

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5113

      hunta 24 мая 2016, 08:46

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ...С серьёзными лицами, в костюмах, не улыбнулись.., набор тупых штампов...

      -4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      vnyk777 24 мая 2016, 08:40

      в краснодаре все красаучеки

      1
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