Газзаев: «В «Динамо» все в шоке»

Думать надо было, когда бабки пилили! А теперь они в шоке! Убили ещё одну команду г....ы (Сатурн, Торпедо, Алания теперь и Динамо), рвачи поганые. Тут уголовку нужно на варюг заводить а они всего навсего в шоке.
Экс-тренер сборной России Валерий Газзаев прокомментировал вылет «Динамо» из Прьемер-лиги.
«Сейчас в «Динамо», конечно, все в шоке. Я считаю, что в первую очередь в произошедшем виновато руководство. Если финансист разрабатывает клубную стратегию, назначает тренеров, занимается трансферной политикой, то о чем можно говорить? Финансист должен финансировать, каждый должен заниматься своим делом», – заявил Газзаев.