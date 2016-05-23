Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Газзаев: «В «Динамо» все в шоке»

    Экс-тренер сборной России Валерий Газзаев прокомментировал вылет «Динамо» из Прьемер-лиги.

    «Сейчас в «Динамо», конечно, все в шоке. Я считаю, что в первую очередь в произошедшем виновато руководство. Если финансист разрабатывает клубную стратегию, назначает тренеров, занимается трансферной политикой, то о чем можно говорить? Финансист должен финансировать, каждый должен заниматься своим делом», – заявил Газзаев.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.05.2016 22:20
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +269

      Пчела 672 24 мая 2016, 08:43

      Думать надо было, когда бабки пилили! А теперь они в шоке! Убили ещё одну команду г....ы (Сатурн, Торпедо, Алания теперь и Динамо), рвачи поганые. Тут уголовку нужно на варюг заводить а они всего навсего в шоке.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +54

      pktsoev 23 мая 2016, 23:00

      Не надо было убирать Черчесова, хотя я думаю он и сам бы не остался...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11