Газзаев: «В «Динамо» все в шоке»

Экс-тренер сборной России Валерий Газзаев прокомментировал вылет «Динамо» из Прьемер-лиги.

«Сейчас в «Динамо», конечно, все в шоке. Я считаю, что в первую очередь в произошедшем виновато руководство. Если финансист разрабатывает клубную стратегию, назначает тренеров, занимается трансферной политикой, то о чем можно говорить? Финансист должен финансировать, каждый должен заниматься своим делом», – заявил Газзаев.