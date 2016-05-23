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    Оздоев: «Десятая позиция – это не место для «Рубина»

    Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев подвел итоги выступления команды в Премьер-лиге.

    «Десятая позиция – это не место для «Рубина». Перед началом сезона определенной задачи не ставилось. Нужно было попасть в Лигу Европы, мы в нее попали. После неудачного старта чемпионата и ухода Билялетдинова была поставлена задача остаться в Премьер-лиге. В первую очередь, мы выполнили ту задачу, которую не руководство перед нами ставило, а каждый футболист сам себе», – заявил Оздоев.

    Источник: Спорт FM

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    23.05.2016 21:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 23 мая 2016, 23:19

      Рубин - не место для Оздоева. (болел Рубина)

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