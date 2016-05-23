Оздоев: «Десятая позиция – это не место для «Рубина»

Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев подвел итоги выступления команды в Премьер-лиге.

«Десятая позиция – это не место для «Рубина». Перед началом сезона определенной задачи не ставилось. Нужно было попасть в Лигу Европы, мы в нее попали. После неудачного старта чемпионата и ухода Билялетдинова была поставлена задача остаться в Премьер-лиге. В первую очередь, мы выполнили ту задачу, которую не руководство перед нами ставило, а каждый футболист сам себе», – заявил Оздоев.