Черчесов: «Я не вел переговоров с «Локомотивом»

Главный тренер «Легии» Станислав Черчесов опроверг информацию о переговорах с московским «Локомотивом» и президентом клуба Ольгой Смородской.

«Несколько минут назад прилетел из Мадрида, где вчера смотрел матч «Барселоны» с «Севильей», и уже получил десятки sms от ваших коллег на тему переговоров с «Локомотивом». Так вот, в субботу меня не было в Москве, так как я был в Риме на финальном матче Кубка Италии.

Да и, честно говоря, ни разу с Ольгой Юрьевной — официальным лицом, президентом клуба — не встречался. Да, знаю ее как прекрасную компанейскую женщину, так как вместе с ее супругом два с половиной года назад гуляли на свадьбе наших общих друзей и сидели за одним столом. И все! Соответственно, никаких условий президенту «Локомотива» я выдвигать не мог, ни в целом, ни по работе селекционного отдела», — заявил Черчесов.