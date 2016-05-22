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    Мамаев: «Между Россией и Украиной не должно быть войны. Перед Евро не вижу никакой подоплеки»

    Полузащитник «Краснодара» и сборной России Павел Мамаев в преддверии старта Евро-2016 поделился мнением о возможном матче между россиянами и командой Украины.

    «Политическая шумиха по поводу встречи в плей-офф со сборной Украины? Мы-то здесь при чем? Я не считаю, что между нашими народами должна быть какая-то ненависть или война, упаси господи. Как можно быть против страны, которая была для нас братской? Я не вижу никакой подоплеки, если мы встретимся на Евро. Я вообще не понимаю россиян, которые имеют что-то против украинцев, и наоборот», – сказал Мамаев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.05.2016 22:47
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2339

      CSKA471 23 мая 2016, 00:00

      Все правильно!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 22 мая 2016, 23:35

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      дети хохлов уже гитлерюгенды-они тебя и всю Россию ненавидят

      -4
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      Рейтинг: +48

      barka22 > himik2-62 23 мая 2016, 07:11

      давайте без политики,здесь ведь фубол

      2
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 22 мая 2016, 23:07

      ты иди это игрокам украины скажи..посмотрим что скажут..как обзовут тебя..

      0
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      Рейтинг: +1775

      VGreen > Chernyi Lis 22 мая 2016, 23:28

      что за чушь? там такие же люди как и мы и прекрасно понимают, где политика, а где чисто человеческие отношения между братскими народами.

      3
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