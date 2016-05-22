Ради получения российского гражданства Нойштедтер отказался от немецкого

Полузащитник «Шальке-04» Роман Нойштедтер отказался от немецкого гражданства ради получения российского паспорта. Отметим, что согласно законодательству Германии, в случае получения человеком иностранного гражданства он лишается немецкого документа. При этом сохранить оба паспорта можно лишь тогда, когда на это дают одобрение немецкие власти.

Напомним, Нойштедтер попал в заявку сборной России на предстоящий чемпионат Европы во Франции. Ранее футболист никогда не играл за национальную команду.