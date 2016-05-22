Бубнов: «Невызов в сборную России игроков «Ростова»? На Евро-2016 не нужно экспериментировать»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о невызове игроков «Ростова» в состав сборной России на Евро-2016.

– Почему нет никого из «Ростова»? Полоз, Новосельцев, Ерохин, Кудряшов…

– Тут не нужно искать подводных камней – дело в совмещении Леонидом Слуцким должностей в клубе и сборной. Кудряшов, а не Щенников мог бы заменить Жиркова, вместо Широкова или Головина мог бы поехать Ерохин. Но на Евро нужно решать конкретную задачу, а не экспериментировать. Тренер знает своих футболистов и больше им доверяет. Слуцкий у руля сборной меньше года, времени наигрывать, а не просто раз попробовать, тех или иных исполнителей, у него не было.