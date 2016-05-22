Ещенко: «Драка? Все нормально. Я дома отдыхаю»

Пизд.....бол!!!
Защитник московского «Динамо» Андрей Ещенко опроверг информацию о том, что сегодня утром в центре Москвы он подвергся нападению двух неизвестных и был избит.
«Драка? Все нормально. Ничего не было. Я дома отдыхаю», – сообщил Ещенко.
Защитник московского «Динамо» Андрей Ещенко опроверг информацию о том, что сегодня утром в центре Москвы он подвергся нападению двух неизвестных и был избит.
«Драка? Все нормально. Ничего не было. Я дома отдыхаю», – сообщил Ещенко.
Пизд.....бол!!!
Что же ты сучонок в драке борьбе не навязал,ты не достоин слово защитник,а при драке включил нападающего
Просто разборки
Отдыхает, побои зализывает! Но случай, конечно,безобразнейший!
сначала сам "бомбардир" постит утку , а теперь опровержение этой утки
нормал