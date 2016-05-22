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    Ещенко: «Драка? Все нормально. Я дома отдыхаю»

    Защитник московского «Динамо» Андрей Ещенко опроверг информацию о том, что сегодня утром в центре Москвы он подвергся нападению двух неизвестных и был избит.

    «Драка? Все нормально. Ничего не было. Я дома отдыхаю», – сообщил Ещенко.

    Источник: «Матч ТВ»

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    22.05.2016 14:48
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 23 мая 2016, 10:17

      Пизд.....бол!!!

      -1
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      Рейтинг: +100

      Samov@r 22 мая 2016, 17:08

      Что же ты сучонок в драке борьбе не навязал,ты не достоин слово защитник,а при драке включил нападающего

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 22 мая 2016, 16:39

      Просто разборки

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 22 мая 2016, 16:29

      Пюзделей получил, а теперь замять пытается. Так и скажи, "Дали в глаз - значит есть за что".

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 22 мая 2016, 16:20

      Отдыхает, побои зализывает! Но случай, конечно,безобразнейший!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +825

      Etiainen 22 мая 2016, 16:06

      постельный режим врачи прописали теперь после трёпки

      -1
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      Рейтинг: +28

      Friedrich Zimmerman 22 мая 2016, 15:53

      сначала сам "бомбардир" постит утку , а теперь опровержение этой утки

      0
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      Рейтинг: +15

      roma1984007 22 мая 2016, 15:20

      нормал

      -2
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