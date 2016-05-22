Ещенко: «Драка? Все нормально. Я дома отдыхаю»

Защитник московского «Динамо» Андрей Ещенко опроверг информацию о том, что сегодня утром в центре Москвы он подвергся нападению двух неизвестных и был избит.

«Драка? Все нормально. Ничего не было. Я дома отдыхаю», – сообщил Ещенко.