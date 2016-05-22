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    Онопко: «Очевидно, что ЦСКА заслужил чемпионство»

    Тренер московского ЦСКА Виктор Онопко поделился своими мыслями о победе в чемпионате России после выигрыша в матче с «Рубином» (1:0) в матче 30 тура Премьер-лиги.

    «Результат, конечно, заслуженный. Было очевидно, что мы заслужили это чемпионство. Ребята сделали очень большой объем работы.

    Эта победа – что-то невероятное. Мы контролировали ход игры и знали сильные и слабые стороны «Рубина». Готовились к этой игре, и я считаю, что победа заслужена. Эта игра – результат всего года.

    Нам было неинтересно, как играет «Ростов». Надо было брать свои очки в последних играх. Мы это и сделали. Только нам надо было выиграть, а о «Ростове» мы не думали. Было очень большое напряжение, так как мы понимали важность матча. Был виден настрой игроков», – рассказал Онопко.

    Источник: ТАСС

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    22.05.2016 13:14
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +186

      mnb 95 22 мая 2016, 14:47

      Больше всех очков, больше всех побед и лучшая разница забитых и пропущенных.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 22 мая 2016, 14:03

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Очевидно цскА купил чемпионство

      -6
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      ...
      Рейтинг: +918

      shikari__ > BAIv 22 мая 2016, 14:38

      Очевидно кубань огребет от Томи.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +387

      petlyra 22 мая 2016, 13:43

      По итогам всего чемпионата ЦСКА набрали больше всех очков. Это факт.

      1
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      Рейтинг: -6

      spasop 22 мая 2016, 13:40

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      поздавляю себя с чемпионством-цска

      -4
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 22 мая 2016, 13:16

      Очевидно кому?

      -1
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