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    МЛС. Команда Пирло, Лэмпарда и Вильи проиграла со счетом 0:7

    «Нью-Йорк Сити» на своем поле был разгромлен «Рэд Буллз» в регулярном чемпионате МЛС. Дерби завершилось со счетом 7:0. По дублю на свой счет записали Райт-Филлипс и Маккарти, еще по голу забили Мьюл, Гонсало Верон и Джиден Баа.

    Отметим, в составе «Сити» на поле выходили Андреа Пирло, Фрэнк Лэмпард и Давид Вилья.

    МЛС. Регулярный чемпионат

    Нью-Йорк Сити – Нью-Йорк Рэд Буллз – 0:7 (0:3)

    Голы: 0:1 – Маккарти, 3; 0:2 – Райт-Филлипс, 42; 0:3 – Райт-Филлипс, 45; 0:4 – Маккарти, 51; 0:5 – Мьюл, 56; 0:6 – Верон, 83; 0:7 – Баа, 89.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.05.2016 02:05
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 22 мая 2016, 07:56

      Бывает...

      0
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      Рейтинг: +127

      талхк 22 мая 2016, 04:42

      Пирл,Лэмпард,Вилья,Маккарти,Ра
      йтФиллипс,Верон,Баа и все на одном поле......я в шоке,хотелось бы видеть своим глазами...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1810

      gor77 22 мая 2016, 04:30

      Бомбардир! Если честно, то этот про это вообще не интересно читать. Тогда уж пишите про Голландию, Бельгию, Китай, Японию и что там ещё. Странная политика сайта.

      -1
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      Рейтинг: +500

      Juve1897 22 мая 2016, 03:57

      Недоразумение. Надо собраться и играть дальше! Большие мастера в команде собраны.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +548

      El_Chori 22 мая 2016, 02:46

      чет ваще не прет нью йоркцам... такой ужасный старт

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