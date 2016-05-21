Гинер: «ЦСКА способен представить Россию в еврокубках лучше, чем «Ростов»

Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился своими эмоциями после нервной концовки матча с «Рубином» (1:0), в котором армейцы оформили чемпионский титул.

— Я трачу нервы во время всех матчей нашего клуба. А было бы иначе, надо было бы уходить из футбола. Нельзя быть безразличным, когда играет твой клуб.

— За ходом матча в Грозном следили?

— Нет. Нам нужно было все вопросы решать самим. Все остальное было неважно.

— Какой момент сегодня был ключевым – гол Дзагоева или чудесное спасение Акинфеева?

— В футболе не бывает одного решающего момента – для победы нужно играть весь матч, полные 90 минут. Да, Алан забил, а Игорь спас, но разве остальные игроки не бились, что называется, до крови. Кстати, хочу сказать, что «Рубин» — очень достойный соперник. Клуб на правильном пути, уверен, что его победы – впереди. Мне кажется, что он способен здорово представлять нашу страну в еврокубках. И, наверное, лучше, чем «Ростов».

— Огромные переживания, убитые нервные клетки и вот финальный свисток. Что почувствовали в этот момент?

— Опустошение. Я и сейчас разговариваю с вами, а никаких эмоций нет.