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  • Гинер: «ЦСКА способен представить Россию в еврокубках лучше, чем «Ростов»

Гинер: «ЦСКА способен представить Россию в еврокубках лучше, чем «Ростов»

21 мая 2016, 23:09
22

Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился своими эмоциями после нервной концовки матча с «Рубином» (1:0), в котором армейцы оформили чемпионский титул.

— Я трачу нервы во время всех матчей нашего клуба. А было бы иначе, надо было бы уходить из футбола. Нельзя быть безразличным, когда играет твой клуб.

— За ходом матча в Грозном следили?
— Нет. Нам нужно было все вопросы решать самим. Все остальное было неважно.

— Какой момент сегодня был ключевым – гол Дзагоева или чудесное спасение Акинфеева?
— В футболе не бывает одного решающего момента – для победы нужно играть весь матч, полные 90 минут. Да, Алан забил, а Игорь спас, но разве остальные игроки не бились, что называется, до крови. Кстати, хочу сказать, что «Рубин» — очень достойный соперник. Клуб на правильном пути, уверен, что его победы – впереди. Мне кажется, что он способен здорово представлять нашу страну в еврокубках. И, наверное, лучше, чем «Ростов».

— Огромные переживания, убитые нервные клетки и вот финальный свисток. Что почувствовали в этот момент?
— Опустошение. Я и сейчас разговариваю с вами, а никаких эмоций нет.

Источник: Спортфакт
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ростов Гинер Евгений
Комментарии (22)
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андрей андреев
1463861675
Просто чуть не обосра-ся в конце,так и скажи...Терек выше Рубина,а Ростов выиграл 2-0
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maior-60
1463862192
У Гинера большинство комментариев высокомерны по сути и унизительны по содержанию. Вместо того, чтобы порадоваться, что ЦСКА просто повезло и поздравить прямого конкурента в борьбе за титул, Гнидер фактически оскорбил Ростов и принизил его достижение.
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sargassov
1463862236
Вас послушать, так все 15 команд сыграют лучше чем Ростов
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Boozman
1463863516
3 года подряд последнее место в группе в ЛЧ - спору нет, лучше вас не выступить
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slavа0508
1463864947
Ну выиграли и молодцы,а вот плевать в чужой огород не стоит,тем более что то не видим мы достойного выступления ЦСКА в ЛЧ один позор только
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Дагыстанец
1463865713
У цыска нет, не було и не будет, то чего в избытке в ростове название тому ХАРАКТЕР!!
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slavа0508
1463866718
А Ростов в очных встречах всё доказал,обыграв прямых конкурентов и при чём обыграл без всяких вопросов что называется в одну калитку
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compka
1463868789
Ростов в еврокубках заработает больше очков, чем ЦСКА
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alp
1463870364
Ростов теперь обязан выступить в ЛЧ лучше, чем цска
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Kurp
1463903517
Товарищ Гинер! Приведи пример, когда в последний раз достойно выступили в Лиге Чемпионов? Это не чемпионат России, там деньги не помогут, а Ростов будет играть, он доказал всем , что умеет играть, даже с ЦСКА. Интересно послушать Гинера, если бы Рубин выиграл или сыграл вничью.
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