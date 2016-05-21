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  • Ловчев: «Если вызывать игроков «Ростова» в сборную России, то только с Бердыевым»

Ловчев: «Если вызывать игроков «Ростова» в сборную России, то только с Бердыевым»

21 мая 2016, 23:02
15

Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился мнением о непопадании игроков «Ростова» в заявку сборной России на Евро-2016.

«Вообще, об отсутствии в списке игроков «Ростова» скажу так: все они раскрылись только у одного человека – у Бердыева. Если приглашать их в сборную, тогда нужно и Бердыева в сборную брать. В других командах они так, как сегодня, не играли.

Игроки «Ростова» в большинстве своем – средние футболисты. И то, что сделал Бердыев – это ежедневная работа. А на чемпионатах мира и Европы едут играть с листа. Что такое две-три недели подготовки по сравнению с ежедневной работой во время всего сезона? На Евро едут мастера, которые сильны поодиночке. А потому же ищут связи, нарабатывают что-то», – сказал Ловчев.

Источник: «Советский спорт»
Чемпионат Европы Россия. Премьер-лига Ростов Россия Бердыев Курбан Ловчев Евгений
Комментарии (15)
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андрей андреев
1463861300
Кто силён? Предпенсионеры?
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acer2003
1463861518
Березуцкие, Денисов --- мастера ??????)))))
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джон базелон
1463861672
Одно удовольствие слушать этих мнимых экспертов.Ростов занял 2 место и будет играть в ЛЧ.Новосельцев провёл отличный сезон,как и вся команда.Разве в сборную не вызывают игроков,которые выделяются?Игрок в хорошей форме и доказал это игрой.Бред.Ну а Денисов что показал???Едут мастера???Комбаров что показал в этом сезоне??Я вообще удивляюсь,когда такие высказывания читаю.
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sargassov
1463862458
Тут Ловчев прав на 100500% Лично я не против того, что игроки клуба не будут травмированы в сборной
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red-white fox
1463879258
Греция 2004 обошлась без супермастеров
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талхк
1463881087
Неужели хоть Ловчев остался в адеквате и трезво смотрит на это.
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Bekkz
1463883372
У ловчева старческий маразм. Как может такое говорить, который в жизни ничего не выиграл. Долбаеб.
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sprint5
1463894370
просто унижение Ростова и все
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Пчела 672
1463906761
Полностью согласен)) Даже странно было из уст Ловчева, что то здравое услышать))
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Black Giz
1463907181
Ну пусть будет так. Конечно буду болеть за нашу сборную. Но удивляться не буду когда будем лажать по полной.
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