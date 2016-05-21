Чеснаускис: «Как игроки «Динамо» могли допустить вылет? Испортили такую историю»

Бывший полузащитник «Динамо» Эдгарас Чеснаускис назвал трагедией вылет своей бывшей команды из РФПЛ. Отметим, что московский клуб впервые в истории покинул элитный дивизион чемпионата России.

«Динамо» в ФНЛ – это трагедия. Я шокирован таким исходом чемпионата России. Как вообще можно было такое допустить? Такую историю испортили... Сейчас ищу себе команду, хочу еще поиграть. Перейти в «Динамо»? Возможно, вдруг помогу им вернуться в РФПЛ», – сказал Чеснаускис в разговоре с корреспондентом «Бомбардира» Иваном Адаменко.