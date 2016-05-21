Мутко: «Вопрос с гражданством Нойштедтера решается в эти минуты»

Глава РФС Виталий Мутко прокомментировал вызов полузащитника «Шальке» Романа Нойштедтера в сборную России для участия в Евро-2016.

«Сегодня он в заявке, тренер определился. Думаю, что в ближайшее время будут положительные новости. Этот вопрос решается в эти минуты», – заявил Мутко.

Напомним, Нойштедтер родился в Днепропетровске, но затем его семья уехала в Германию. Футболист имеет немецкий паспорт. По законодательству Германии двойное гражданство запрещено, но в исключительных случаях для этого можно получить специальное разрешение.