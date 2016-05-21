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    Цакташ: «Игра с ЦСКА могла бы сложиться совсем по-другому, засчитай судья гол «Рубина»

    Полузащитник «Рубина» Мийо Цакташ подвел итоги поединка 30-го тура РФПЛ против ЦСКА (0:1) отметив, ситуация с незасчитанным голом казанцев повлияла на итоговый результат матча. Напомним, что победа в этой встрече принесла армейскому клубу чемпионский титул.

    – Думаю, сегодня мы показали, что можем играть с такой командой, как ЦСКА.

    – Незасчитанный гол как-то повлиял на вашу игру?

    – Я не видел момент, но думаю, что, если бы нам засчитали гол, игра была бы совершенно другой. То, что мы не забили на последних минутах, это очень плохо. Мы могли отыграться и добыть очки.

    – Можно ли сказать, что у «Рубина» не было задач на этот матч?

    – Точно нет. Все хотели выиграть и завершить чемпионат победой.

    Источник: ФК «Рубин»

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    21.05.2016 18:16
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +1004

      OOOVVV. 21 мая 2016, 20:57

      ЕСЛИ БЫ АБЫ!!! Считайся с реалиями. ЦСКА чемпион,можно сколько угодно теперь гундить.

      0
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > OOOVVV. 22 мая 2016, 10:56

      Разумеется. Результат есть результат. Кто вспомнит про несправедливый пенальти через год. Результат 1:0. 3 очка в багаже и все на этом.

      0
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 21 мая 2016, 20:28

      На Ростов психологически давили, начиная от комментаторов и заканчивая представителями (хоть и ограниченной в своих рамках) власти.
      Жаль, что деньги решают если не все, то очень-очень многое.

      0
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      Рейтинг: +1004

      OOOVVV. > Chernyi Lis 21 мая 2016, 20:59

      Доказательства на стол! Нет - ТРОЛЛЬ.

      -3
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > OOOVVV. 22 мая 2016, 10:54

      Доказательства? Трансляции матчей, спортивные передачи, доппинг-контроль, что еще?

      0
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      Рейтинг: +95

      demir301 21 мая 2016, 18:42

      Обидно,лишили таки Ростов чемпионства!

      -1
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      ...
      Рейтинг: +229

      MrZLOba > demir301 21 мая 2016, 18:58

      лишили?

      2
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      Рейтинг: +1481

      GM > demir301 21 мая 2016, 19:31

      Как можно лишить того, чего не имеешь?

      1
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      Рейтинг: +12321

      Вомбат 21 мая 2016, 18:21

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Чистый был гол, кстати.

      -6
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      Рейтинг: +229

      MrZLOba > Вомбат 21 мая 2016, 18:57

      увахахахах какой блять чистый гол наркоша? метровый офсайд

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      Рейтинг: +1481

      GM > Вомбат 21 мая 2016, 19:32

      По радио повтор смотрел?

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      Рейтинг: +12321

      Вомбат > MrZLOba 21 мая 2016, 19:42

      пересмотри запись матча, сынок, и увидишь, что игрок, бывший в крошечном, а не двухметровом офсайде, мяча не коснулся.

      0
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      Рейтинг: +12321

      Вомбат > GM 21 мая 2016, 19:45

      Я только что посмотрел в 3-й раз запись игры на нашем футболе - офсайда не было. НО что об этом спорить сейчас? Главное что ваш ЦСКА заслужил золото. С этим никто не спорит. Думаю, даже если бы засчитали тот гол, ЦСКА отыгрался и выиграл бы.

      1
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      Рейтинг: +60

      pul > Вомбат 21 мая 2016, 19:59

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      -1
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      Рейтинг: +229

      MrZLOba > Вомбат 21 мая 2016, 20:47

      папа, ты пьян иди проспись! как он блять не коснулся если он пас ему дал? через последнего защитника!

      -1
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