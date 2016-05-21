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    Гендиректор «Рубина»: «Спасибо Чалому за проведенную работу»

    Генеральный директор «Рубина» Ильгиз Фахриев после игры заключительного 30-го тура РФПЛ против ЦСКА (0:1) выразил благодарность главному команды Валерию Чалому за проделанную работу. Напомним, что контракт специалиста подошел к концу. В ближайшее время сторонами будет принято решение, на какой должности Чалый продолжит пребывание в казанском клубе. Как сообщают СМИ, казанцы ведут активные поиски главного тренера. Приоритетной считается кандидатура иностранного наставника.

    «У нас только что состоялся разговор с командой. От имени руководства клуба и всех болельщиков «Рубина» хочу поблагодарить Валерия Чалого за ту работу, которую он провел.

    Чалый принял команду в непростой, переходный период. Мы ему очень благодарны за то, что он вывел команду из низов таблицы. Контракт с клубом у него заканчивается. Через несколько дней мы вернемся к обсуждению того, в каком качестве он будет работать в «Рубине».

    Сезон был сложным. Благодарю всех болельщиков за поддержку. Верим и надеемся, что следующий сезон станет успешным для нашей команды. Обо всех новостях по поводу главного тренера мы сообщим на официальном сайте «Рубина», – сказа Фахриев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.05.2016 17:34
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