Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Слуцкий: «Горжусь, что работаю в таком клубе с такими футболистами»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий подвел итоги поединка 30-го тура РФПЛ против «Рубина» (1:0). Благодаря этой победе армейцы в шестой раз завоевали звание сильнейшей команды чемпионата России.

    «Счастье продолжается. Все очень круто. Горжусь, что работаю в таком клубе с такими футболистами. И здорово, что у нас такие болельщики, создавшие домашнюю атмосферу на стадионе. Спасибо им, эта победа для них.

    Двойной сейв Акинфеева? Схватился за сердце. Все эти пять секунд оно не работало. Хорошо, что не дали добить третий и четвертый раз», – сказал Слуцкий в эфире телеканала «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.05.2016 16:14
    Рекомендуем
    Комментарии18
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1580

      srg38 21 мая 2016, 19:50

      Красава Дядя Лёня, давай со сборной не подведи!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska 21 мая 2016, 19:17

      Как всегда куча коментриев недолюдей а нас с победой урааа ура ура
      Красная армия всех сильней

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1004

      OOOVVV. 21 мая 2016, 19:00

      Всех адекватных Болельщиков с окончанием первенства,ЦСКА чемпион,заслуженно,пусть этот факт многим и не понравится.Удачи ЦСКА м Ростову в играх ЛЧ.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12321

      Вомбат 21 мая 2016, 18:11

      Жаль мне, что не Ростов, за который я болел, но отдать должное ЦСКА надо. Такую стабильность показывать дорого стоит. Ну а Зенит был чужой на этом празднике жизни, хорошо хоть АВБ там больше не будет.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > Вомбат 21 мая 2016, 19:15

      Ну, поздравим Ростов и с этим успехом. Удачи им в квалификации

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +368

      mik1954 21 мая 2016, 17:31

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Понятно, что Слуцкер должен говорить именно такие слова, он же не станет рассказывать почему Мордва отстояла, просто отстояла весь матч. а Динама, Терек, Уфа и Крылья, т.е. четыре матча подряд нанесли ОДИН удар в створ конских ворот, для понимающих в футболе ответ однозначен, к стати две из этих четырех команд отправились пахать огороды в ФНЛ, Бог все видит ! Резюмировать сказанное можно следующим, пока в нашем футболе присутствуют персонажи типа гинера, он не поднимться и любой в праве кинуть в него камень. Не стану поздравлять коней, а скажу одно, такие победы типичное позорище, т.к. чемпионами становиться не отпахавший весь чемпионат Ростов, а купивший все ЦСК....

      -6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +229

      MrZLOba > mik1954 21 мая 2016, 17:45

      Бред несешь, сразу видно далек от всего.... Винить то надо кого то когда своя команда проебала сезон)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +918

      shikari__ > mik1954 21 мая 2016, 17:59

      Раз, два, три зенитушка .... !

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2711

      Masteralex > mik1954 21 мая 2016, 18:58

      ну-ну, Гинер платит, а Миллер, который у руля топ-компании страны и имеет немало власти, смотрит на это и вкладывает ещё сотню миллионов евро в игроков, чтобы занять третье место :) прям какой-то бред сивых нытиков про проплаченные матчи

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +399

      guron88 > mik1954 21 мая 2016, 19:17

      Верные выводы. Это было видно в последних матчах, не вооружённым взглядом !

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1810

      gor77 > mik1954 21 мая 2016, 19:57

      Комментарий удален.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 21 мая 2016, 17:28

      С победой, Армия! Хотя мне, если честно, немного обидно за Ростов - ребята наиграли на золото

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 21 мая 2016, 17:13

      ЦСКА с победой в Чемпионате по футболу в России! Неадекваты рыдайте.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34

      толллян 21 мая 2016, 16:58

      Комментарий удален.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +47

      Ruludo 21 мая 2016, 16:50

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Сначала займи не последнее место в группе в ЛЧ, потом гордись, чемпионат купленный, а Лига все на места расставляет...

      -8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +229

      MrZLOba > Ruludo 21 мая 2016, 17:46

      Кем блять купленный? Или у газпрома не хватает денег на чемпионат?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > MrZLOba 21 мая 2016, 18:49

      Мозгов у них не хватает, вот чего

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6

      чепушило 21 мая 2016, 16:48

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Тренер - договорняк

      -5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11