Кириченко: «Напряжение в «Ростове» присутствует»

Тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко поделился ожиданиями перед матчем заключительного 30-го тура РФПЛ против «Терека» (0:0, первый там). Напомним. в случае победы желто-синие имеют шанс завоевать золотые медали.

«В последние десять туров нам часто задают вопрос о лидерстве. Конечно, в городе ажиотаж. Готовились к «Тереку». Напряжение присутствует. К сожалению, Сесар Навас пропустит игру. Пробовали различные варианты. Нашли оптимальное сочетание в обороне Новосельцев – Баштуш – Маргасов», – отметил Кириченко в эфире телеканала «Матч ТВ».