Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сапета: «Я открыт для новых предложений»

    Полузащитник «Урала» Александр Сапета рассказал о том, какое будущее его ждет в клубе из Екатеринбурга.

    – Зимой были слухи о вашем переходе в «Динамо». Представители клуба связывались?

    – Нет, у меня действующий контракт, хотя осталось всего пару месяцев. А то, что зимой писали — я не имею права ни с кем вести переговоры, за полгода до истечения можно только с кем-то общаться, тогда у меня оставалось больше шести месяцев.

    – С «Уралом» переговоры о новом контракте ведете?

    – Нет, еще не разговаривали, никакой конкретики нет. Так что я открыт для новых предложений (смеется).

    Источник: Eurofootball

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.05.2016 11:42
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1175

      Karpathian 21 мая 2016, 17:02

      Надеюсь, останется...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23

      F3lix 21 мая 2016, 11:56

      Вот а потом начнутся сопли Иванова: Как-же так, игрока бесплатно увели.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11