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  • Юсупов: «В играх против «Динамо» о сочувствии к сопернику и речи быть не может»

Юсупов: «В играх против «Динамо» о сочувствии к сопернику и речи быть не может»

21 мая 2016, 11:08
3

Хавбек «Зенита» Артур Юсупов рассказал о том, чего ждет от матча со своим бывшим клубом «Динамо». Напомним, что команды сыграют сегодня в рамках 30-го тура РФПЛ. Встреча начнется в 13:30 по мск.

– У меня после матча с «Локомотивом» действительно болела нога. Действительно провел всего пару тренировок за неделю. Но я в строю, сыграть в последнем туре готов. Со стороны может казаться, что игра не так и важна для нас, но игроки воспринимают это иначе: мы все равно хотим выиграть.

– Как относитесь к разговорам, что между третьим и четвертым местом почти нет разницы, что важнее разделение на попавших в Лигу чемпионов и Лигу Европы?

– Это между четвертым и пятым местом разница, может быть, не такая уж большая. А третье – призовое все-таки. Хотя очень жаль, что мы не выше. Давно всем понятно: надо брать очки самим, а не на соперников смотреть.

– Болельщики «Зенита» опубликовали обращение к футболистам: они просят проявить на поле профессионализм, несмотря на то, что для «Динамо» матч важнее, чем для вас.

– Честно говоря, этого обращения еще не видел. Но то, что все будут играть как профессионалы – абсолютно точно.

– Подходит к концу ваш первый сезон в «Зените». Когда поняли, что стали в Петербурге своим?

– Не стану ничего выделять – надеюсь, лучшее в «Зените» у меня впереди. Не отмазываюсь, просто хочу сказать, что освоился процентов на 80. Думаю, смогу играть еще лучше.

– Помогло, когда в «Зенит» зимой из «Динамо» приехали Кокорин с Жирковым?

– Я был очень рад видеть ребят, двумя руками поддерживал этот переход.

– Не думали, что не чужому для вас «Динамо» после потери этих футболистов станет еще сложнее?

– Честно говоря, не думал, что «Динамо» попадет в такую сложную ситуацию и будет близко к вылету. Даже несмотря на уход таких сильных игроков. Естественно, в играх против «Динамо» о сочувствии к сопернику и речи быть не может. Никаких друзей, внимания на ситуацию у другой команды никто не обращает. Но в остальных матчах я искренне переживаю за «Динамо». Был, например, на их игре с «Ростовом» – как будто сам проиграл.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Юсупов Артур
Комментарии (3)
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yurdin
1463818920
Когда столько лет сочувствуют твоему пребыванию в команде, а в итоге ты в тайне договариваешься с врагом- это воспитывает в тебе того, кем быть позорно нормальному человеку. И на матче ДМ- Ростов ты за свою медальку и бабки болел, иуда!
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mik1954
1463822728
Отправить ментов в ФНЛ дело благородное, вперед !
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