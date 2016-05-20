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    Слуцкий: «Я против лимита на легионеров»

    Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий выступил против ужесточения лимита на легионеров.

    «Думаю, его ужесточат, если делать выводы из того, что декларируется в преддверии чемпионата мира – 2018. Но это лишнее, на мой взгляд. Для ведущих российских клубов, играющих в еврокубках, лимит и так тяжелый. Дальнейшие ужесточения создадут еще больше сложностей и на внутреннем рынке, и на международной арене. Я уже много раз говорил, что против лимита, так как в нем ничего хорошего нет. Если наши игроки хотят конкурировать с ведущими футболистами, обыгрывать топ-сборные на чемпионате Европы, то почему им нельзя создать такую конкурентную среду внутри чемпионата, а не искусственно предоставлять им место в составе? Если мы хотим обыграть Италию, то пусть Жирков завоевывает себе место в основе в честной борьбе с Кришито, а не благодаря лимиту. Думаю, он мог бы это сделать», – заявил Слуцкий в интервью «Большому футболу».

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.05.2016 22:16
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +226

      LokoBars 21 мая 2016, 10:13

      Согласен!

      0
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 21 мая 2016, 07:29

      Вы правда так думаете или Вам сказали так думать?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo 20 мая 2016, 22:49

      Почему то я думал что Слуцкий так и скажет лимит очень глупая вещь

      2
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 20 мая 2016, 22:46

      Лёня прав!

      3
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      Рейтинг: +645

      RamonCSKA 20 мая 2016, 22:26

      Да ,он прав ,это спорт ,а не борьба за паспорт
      ЦСКА бы давно себе приобрел норм защитников ,а Березуцких и игнашевича бы отправили на лавку ,Зенит бы также посадил Дзюбу кокору и шатова на лавку и купил напов уровня йоветича или манддукича
      А в сборной бы у нас играли варианты
      А)все те же самые только без игровой практики
      Б)игроки из рпл нижней части таблицы и фнл

      2
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      Рейтинг: +65

      Astonreal > RamonCSKA 20 мая 2016, 22:32

      Не очень пристально слежу за чемпионатом России, однако вижу, что Шатов игрок уровня Зенита. Хороший игрок и даже с Халком на пару смотрится здорово. Примерно такой же , как Данни.

      3
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 20 мая 2016, 22:25

      что то он обиделся на Жиркова но это их дела а на счет лимита молодец Слуцкий уважаю мнение именно человека футбольного а кто принимает эти лимиты те просто вредители России и тупые бездари

      2
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      Рейтинг: -22

      Cobold > Klaido 21 мая 2016, 00:58

      Дурак - ты! Только и знаешь, что гадить во всех топах. Путного ничего ни разу не сказал. Поцелуй своего зажравшегося Жирика в зад!

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