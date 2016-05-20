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    Чалый: «Рубин» хочет показать себя и составить конкуренцию ЦСКА»

    Главный тренер «Рубина» Валерий Чалый поделился ожиданиями от предстоящего матча заключительного тура чемпионата России с ЦСКА.

    — Валерий Александрович, в последних матчах с «Анжи» и «Крыльями Советов» показалось, что команде непросто найти мотивацию. Как будете находить стимул в игре с ЦСКА, что для вас значит этот матч?

    — В первую очередь матч многое значит для ЦСКА и «Ростова». А мы играем для зрителей. Заключительная игра в сезоне, в которой мы хотим показать себя в хорошем состоянии и составить конкуренцию ЦСКА.

    — Каковы ваши предпочтения в борьбе за чемпионство – ЦСКА или «Ростов»?

    — На сегодняшний день я симпатизирую одной команде – это «Рубин». А у «Ростова» и ЦСКА свои задачи.

    — Завтра все нейтральные болельщики будут болеть за «Рубин», чтобы он помог провинциальной команде стать чемпионом. В команде это обсуждают?

    — То, что обсуждают футболисты, руководители или тренеры, для меня никакой роли не играет. Для меня важна успешная игра «Рубина» в заключительной игре чемпионата.

    — Как будете настраивать игроков? Что будете делать, чтобы команда рвала землю?

    — Чтобы команда рвала землю, нужна определенная высокая задача. Перед нами, перед нашим тренерским штабом, в сентябре ставилась задача сохранить команду в Премьер-лиге и не быть в зоне вылета, и эта задача нами выполнена. С другой стороны, мы все, как профессиональные футболисты и тренеры, будем пытаться настроиться и сыграть хорошую игру, показать конкурентоспособный футбол против ЦСКА.

    Источник: ФК «Рубин»

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    20.05.2016 18:55
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 21 мая 2016, 08:16

      Ну а что?
      Можно и хлопнуть дверью!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +210

      castromen 21 мая 2016, 00:16

      Надеемся на чудо!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +362

      sargassov 20 мая 2016, 23:35

      Завтра все узнаем

      0
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      Рейтинг: -22

      Cobold 20 мая 2016, 23:15

      Начинается... лягут - не лягут. Матч ещё не начался, а у всех злопыхателей начинает рвать пуканы. То есть, если Рубин выиграет - слава татарам, если нет - то всемогущий Гинер опять подсуетился, судьи продажные, татары - шлюхи слили матч за деньги! Какие же вы убогие, ушлёпки!

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