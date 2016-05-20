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    Калиниченко: «На перспективах Жиркова в сборной сказался конфликт со Слуцким»

    Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко высказал мнение по поводу решения главного тренера сборной России Леонида Слуцкого не брать на чемпионат Европы Романа Широкова, Александра Кержакова и Юрия Жиркова.

    «Слуцкому виднее, кого брать в сборную. Широков весной почти не играл, Кержаков, хоть и регулярно выходил на поле, но был в далекой Швейцарии. Тем более в нападении у России проблем нет, есть Дзюба, Смолов и Кокорин. На перспективах Жиркова сказался конфликт со Слуцким», – сообщил Калиниченко.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.05.2016 18:33
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +11

      daser 20 мая 2016, 21:03

      странно, с широковым согласен, с жирковым можно понять, но кержа-то за что?? на поле выходит, практику имеет, голы забивает... вместо б кокорина лучше бы его взял... а то кокорин на аршавина походит начал, кержу хоть и за тридцатник, но может выкладываться на все сто процентов. Хотя может и кокорин удивит, поживем увидим...

      1
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon > daser 20 мая 2016, 22:21

      Я вообще не понимаю, что там делает Кокорин. Павлюченко и то бы больше пользы принес.
      А Керж бы в сборной рвал и метал, ему есть чего доказывать.
      Кокорину место в Кайрате с Аршавиным.

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      Рейтинг: +2141

      diadushka 20 мая 2016, 19:41

      Шикарная фраза: Тем более в нападении у России проблем нет, есть Дзюба, Смолов и Кокорин)

      4
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      Рейтинг: +645

      RamonCSKA > diadushka 20 мая 2016, 22:16

      Нет нападающих,нет проблем

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      Рейтинг: +6

      чепушило 20 мая 2016, 19:33

      пусть молодые бревна в защите стоят, без поддержки атаки

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