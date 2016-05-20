Главный тренер «Алании» отправлен в отставку за прогул

«Алания» отправила в отставку главного тренера команды Федора Гаглоева за отказ ехать с командой на гостевую игру 18-го тура ПФЛ зоны «Юг» с «Митосом». Об этом сообщил генеральный директор владикавказского клуба Роберт Дамбегов.

«Гаглоев уволен по подпункту «а» пункта шесть, части первой статьи 81 Трудового кодекса РФ, это увольнение за прогул. Исполнять обязанности главного тренера до 30 мая будет старший тренер команды Руслан Мерденов. После этой даты будем думать, кого назначить на вакантный пост. Список кандидатов назвать не могу», – сказал Дамбегов.