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    Федор Гаглоев

    Тренер
    Имя Федор
    Отчество Иванович
    Фамилия Гаглоев
    Гражданство Россия
    Дата рождения 26 сентября 1966
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Орел 3 1 1 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    10.04.2015 Орел 0 : 2 Зенит
    17.04.2015 Локомотив 0 : 0 Орел
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