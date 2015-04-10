Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Федор Гаглоев - статистика

    Тренер
    Имя Федор
    Отчество Иванович
    Фамилия Гаглоев
    Гражданство Россия
    Дата рождения 26 сентября 1966
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Орел 3 1 1 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    10.04.2015 Орел 0 : 2 Зенит
    17.04.2015 Локомотив 0 : 0 Орел
    • Читайте нас: 