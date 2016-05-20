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    А. Березуцкий: «В ЦСКА у нас нормальный тренер, а в сборной — полная фигня»

    Защитник ЦСКА Алексей Березуцкий оценил работу главного тренера армейцев и сборной России Леонида Слуцкого.

    «Сейчас непонятно, что у нас будет после чемпионата Европы. Как заявил сам Слуцкий, совмещать дальше он не будет, потому что это действительно тяжело. Будет интересно посмотреть за тем, что произойдет в дальнейшем.

    Лично мне Слуцкий в сборной не нравится. В ЦСКА намного лучше. Вот в клубе у нас нормальный тренер, а в сборной – полная фигня», – сказал Березуцкий в эфире «Матч ТВ».

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.05.2016 16:23
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +17971

      арейская 21 мая 2016, 03:07

      Это была шутка, я лично смотрела этот эфир

      0
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      Рейтинг: +41

      phobos 20 мая 2016, 21:18

      Защитники тоже, в клубе вроде ничего, а в сборной полная фигня

      2
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      Рейтинг: +141

      erofey83 20 мая 2016, 20:30

      и этого человека Слуцкий взял в сборную для игры в Что? Где? Когда?))

      0
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      Рейтинг: +18

      zoomorfobr 20 мая 2016, 17:47

      Вообще то это была серия "наши в на евро" рассказывали про Березуцких. И они типо шутя говорили что в клубе норм тренер а в сборной фигня полная(намекали что это 2 разных человека) типо шутки. Просто вам не так передали смысл чтоб срач был

      4
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    • ...
      Рейтинг: +3933

      Kollljan 20 мая 2016, 17:43

      Видать, Лёша чует завершение своей карьеры.

      0
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