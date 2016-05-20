Мутко: «Вызов Нойштедтера на Евро? Когда объявят состав, тогда и будем говорить о паспортах»

Министр спорта РФ Виталий Мутко прокомментировал заявление «Шальке-04», в котором было сказано, что вопрос с получением российского гражданства полузащитником немецкой команды Романом Нойштедтером еще не решен.

«Состав сборной будет объявлен, как и было сказано, после заключительного тура. В первую очередь решается вопрос не о паспорте спортсмена, а о целесообразности его вызова в сборную. А это, напомню, прерогатива главного тренера.

Кто-то уже пишет, что решение принято, другие публикуют списки тех, кто не поедет на Евро. Рейтинги, борьба — каждый хочет что-то вытащить вперeд. Но когда объявят состав сборной, тогда и будем говорить о паспортах», – заявил Мутко.