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    Бородюк: «В потенциале сборная России сильнее Словакии, Уэльса и даже Англии»

    Александр Бородюк, работавший помощником главного тренера сборной России Гуса Хиддинка на Евро-2008, поделился своими ожиданиями от чемпионата Европы во Франции.

    «Говорят, все познается в сравнении, но я категорически против того, чтобы сравнивать футболистов, которые играли в 2008-м, с теми, кто находится в сборной сейчас. Это некорректно и неправильно. Тем не менее, у меня есть надежда, если хотите предчувствие, что команда выступит во Франции достойно. Конечно, тренеры и их решения играют большую роль, но все же очень многое зависит от самих игроков: насколько профессионально они подойдут к турниру, как будут готовиться. Самое главное, чтобы они чувствовали ответственность.

    В 2008-м в коллективе царила потрясающая атмосфера, все были раскрепощены, уверены в своих силах и в то же время понимали, что нельзя подвести ни партнеров, ни тренеров, ни болельщиков. Вот этого чувства ответственности, характера я ребятам хочу пожелать. И еще — чтобы они меньше говорили, а больше делали на тренировках и во время игры. Потенциально, я уверен, мы сильнее Словакии, Уэльса и даже Англии. Важно этот потенциал реализовать», – сказал Бородюк.

    Источник: Спортфакт

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    20.05.2016 13:28
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 20 мая 2016, 17:06

      Потенциально,я могу иметь 5 любовниц,а реально 1)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 20 мая 2016, 16:32

      Ну , насчет Англии он погорячился.

      2
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      Рейтинг: +402

      Tri 20 мая 2016, 14:09

      1 - 2 очка уже успехом будет, а победа над кем нибудь, просто фантастика. Удачи сборной конечно, но большого потенциала я в ней не вижу.

      3
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 20 мая 2016, 13:54

      Опять какая-то непонятная эйфория... Все наши сборники играют в ЧР, где скорости мягко скажем не ахти... В европе как клубы выступили? Сразу после группы все повылетали... Вот и стоит от нашей сборной максимум чего ожидать, так это выхода в 1/8, не более того...

      2
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