Бородюк: «В потенциале сборная России сильнее Словакии, Уэльса и даже Англии»

Александр Бородюк, работавший помощником главного тренера сборной России Гуса Хиддинка на Евро-2008, поделился своими ожиданиями от чемпионата Европы во Франции.

«Говорят, все познается в сравнении, но я категорически против того, чтобы сравнивать футболистов, которые играли в 2008-м, с теми, кто находится в сборной сейчас. Это некорректно и неправильно. Тем не менее, у меня есть надежда, если хотите предчувствие, что команда выступит во Франции достойно. Конечно, тренеры и их решения играют большую роль, но все же очень многое зависит от самих игроков: насколько профессионально они подойдут к турниру, как будут готовиться. Самое главное, чтобы они чувствовали ответственность.

В 2008-м в коллективе царила потрясающая атмосфера, все были раскрепощены, уверены в своих силах и в то же время понимали, что нельзя подвести ни партнеров, ни тренеров, ни болельщиков. Вот этого чувства ответственности, характера я ребятам хочу пожелать. И еще — чтобы они меньше говорили, а больше делали на тренировках и во время игры. Потенциально, я уверен, мы сильнее Словакии, Уэльса и даже Англии. Важно этот потенциал реализовать», – сказал Бородюк.