Агент: «Могу подтвердить факт переговоров «Зенита» с Луческу»

Футбольный агент Шандор Варга прокомментировал возможное назначение Мирчи Луческу в «Зенит».

— Могу подтвердить факт переговоров «Зенита» с Луческу. Мирча долгое время работает в Восточной Европе, адаптировался к менталитету. Для меня менталитет Украины сопоставим с московским и петербургским.

Луческу не просто адаптирован, он с «Шахтером» стабильно добивался успехов, в том числе и в Европе. Если бы не известные события на Украине, то команда была бы в 5-10 лучших в Европе. Со стороны «Зенита» логичный ход — вести переговоры с таким специалистом.

— «Зенит» не скрывал, что приоритет будет отдаваться португалоговорящим специалистам, чтобы продолжить этот вектор развития. Тому же Халку так было бы комфортнее…

— У Луческу 80 процентов игроков в «Шахтере» по-португальски говорит (смеется). Там же большое количество бразильцев, так что проблемы не будет. Тем более Луческу хорошо говорит и по-итальянски, например.

В этом плане он очень развит.