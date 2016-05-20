Луческу выдвинул свои условия «Зениту»

Главный тренер донецкого «Шахтера» Мирча Луческу надеется подписать с «Зенитом» трехлетний контракт с окладом в 4 миллиона евро за сезон.

Как сообщает источник, представители румынского наставника ведут активные переговоры с российским клубом, однако «Зенит» рассчитывает подписать двухлетний контракт с Луческу, а не трехлетний.

Что касается переговоров с Мануэлем Пеллегрини, то они пока ни к чему не привели.