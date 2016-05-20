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    Луческу выдвинул свои условия «Зениту»

    Главный тренер донецкого «Шахтера» Мирча Луческу надеется подписать с «Зенитом» трехлетний контракт с окладом в 4 миллиона евро за сезон.

    Как сообщает источник, представители румынского наставника ведут активные переговоры с российским клубом, однако «Зенит» рассчитывает подписать двухлетний контракт с Луческу, а не трехлетний.

    Что касается переговоров с Мануэлем Пеллегрини, то они пока ни к чему не привели.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    20.05.2016 06:36
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 20 мая 2016, 11:09

      Вполне мог и Богданыч за куда меньшую сумму справиться и так часто бывает,что у молодого тренера получается результат лучше чем у звездных и топовых спецов!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +720

      Den Bull 20 мая 2016, 10:19

      Оба не нужны!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 20 мая 2016, 10:17

      купить поло Бразилии

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +281

      serhz 20 мая 2016, 09:51

      Очередного повышения тарифов на газ пенсионерам , с пенсией от6 до9 тыс рубпей , не избежать --Газпром играется в мячик ! ,на радость нашим питерским начальничкам.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > serhz 20 мая 2016, 09:59

      +

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +545

      kachan63 20 мая 2016, 09:36

      Какой Луческу?! Да этот высокомерный румын ненавидит всё русское. За время пребывания в "Шахтёре" даже язык не выучил. С ума в "Зените" посходили, что ли?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +523

      Грыззь 20 мая 2016, 09:20

      Брехня всё это...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +91

      grigkh 20 мая 2016, 09:19

      да, лажно

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 20 мая 2016, 09:15

      В СРЕДНЕЮ ЗЕНЬКУ ЗА БАБЛОМ)

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 20 мая 2016, 08:51

      Неплохой у дедушки аппетит!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 20 мая 2016, 08:44

      Бред!

      2
      Ответить
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