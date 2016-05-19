Маурисио: «Хочу привезти в Санкт-Петербург золото РФПЛ и другие титулы»

Полузащитник «Зенита» Маурисио поделился эмоциями от подписания нового соглашения с сине-бело-голубыми. Напомним, бразилец будет выступать за петербургский клуб до середины 2019-го года.

«Когда я подписал первый контракт, на полгода, то понимал, что хочу продолжения, а для этого нужно работать. Так и получилось. Теперь я рад, моя семья тоже рада. Не просто потому, что подписаны документы – теперь у всех нас есть уверенность. Спасибо болельщикам, команде, тренерскому штабу! Впереди – три года, нет тех рисков, которые были, когда я подписывал соглашение на первые шесть месяцев. Я очень рад!

Горжусь ли тем, что все получилось? Конечно! Как я уже сказал, я рисковал, переходя сюда, но верил в свою работу, а моя семья, болельщики и команда очень меня поддержали. Санкт-Петербург – очень красивый город, мне здесь очень нравится. Но времени на отдых нет – я хочу побеждать, работать и привезти сюда кубок, золото чемпионата и другие титулы», – сказал Маурисио.