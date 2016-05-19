«Краснодар» продлил контракт с Гранквистом

«Краснодар» продлил контракт с капитаном команды Андреасом Гранквистом. Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2017/2018.

«Краснодар» рад продолжению сотрудничества с Гранквистом и рассчитывает, что футболист, обладающий большим опытом, завидным хладнокровием и незаурядным мастерством, в ближайшие годы будет оставаться столпом обороны команды и поможет ей в достижении новых побед и турнирных вершин», – говорится в заявлении клуба.

«Я очень рад продлить контакт с «Краснодаром»! Жду с нетерпением, когда смогу сыграть на новом стадионе перед нашими болельщиками. Счастлив, что сопричастен развитию клуба и его становлению топовым клубом России. Благодарен Сергею Николаевичу Галицкому за то, что он хочет, чтобы я продолжал оставаться частью «Краснодара», – прокомментировал Гранквист.

Андреас Гранквист перешел в «Краснодар» в июле 2013 года из итальянского клуба «Дженоа». В его активе 104 официальных матча за «горожан», в которых Андреас забил пять мячей и сделал одну результативную передачу. Гранквист является 5-м игроком в истории клуба по количеству сыгранных матчей и вторым – по количеству проведенных на поле минут.