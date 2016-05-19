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    «Матч ТВ» покажет игры 30-го тура РФПЛ в режиме полноценной переклички

    Все игры 30-го тура чемпионата России телеканал «Матч ТВ» покажет в режиме полноценной переклички. Зрители смогут узнавать, как развиваются события во всех матчах решающего тура в режиме онлайн. По регламенту чемпионата все игры начнутся в одно время – в 13:30 по Москве.

    «Мы сделаем акцент на чемпионской интриге и сосредоточимся на событиях в Казани, где встречаются «Рубин» и ЦСКА, а также на игре в Грозном, где «Терек» принимает «Ростов». Разумеется, не обойдем вниманием борьбу за выживание в РФПЛ. И покажем в режиме онлайн все голы, которые будут забиты в восьми матчах тура», – рассказал продюсер тематических каналов «Матч ТВ» Сергей Акулинин.

    На первое место в турнирной таблице претендуют ЦСКА и «Ростов». Перед заключительным туром армейцы опережают «Ростов» на два очка. В нижней части турнирной таблицы «Кубань», «Анжи», «Динамо», «Уфа» и «Мордовия» ведут борьбу за сохранение места в Премьер-лиге.

    Источник: «Матч ТВ»

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    19.05.2016 14:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +29

      asshunter 19 мая 2016, 16:03

      еще не все наработки с нтв+ просраны, приятно.

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