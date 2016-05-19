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    Шейдаев: «Переговоры с «Зенитом» идут»

    Воспитанник «Зенита» Рамиль Шейдаев, выступавший во второй части сезона в ФНЛ за «Зенит-2», рассказал о своих планах на будущее.

    – Осенью вы участвовали в тренировочном процессе «Рубина», весной играли за «Зенит-2» в ФНЛ. Какой период больше пошел вам на пользу?

    – Конечно, в «Зените», это даже не обсуждается. В «Рубине» ничего нового я не узнал.

    – То есть можно сказать, что это был неудачный опыт?

    – Нет. Не жалею о времени, проведенном в Казани. «Рубин» – команда премьер-лиги, я готовился к матчам Лиги Европы, то есть в любом случае развивался как футболист.

    – Вы были вызваны на полуфинальный матч Кубка России с «Амкаром». Была ли предварительная беседа с Виллаш-Боашем, или просто поставили в известность, что полетите Пермь?

    – Вот именно так и было, как вы сказали (улыбается). Эмоции от игры? Самые позитивные! Очень интересно было наблюдать за серией пенальти. И очень радовался, что выиграли!

    – Таким образом, вас можно считать обладателем Кубка России!

    – Да? Это круто!

    – Летом у вас заканчивается контракт с «Зенитом». Что будет дальше?

    – Честно, не знаю. Переговоры с «Зенитом» идут, но пока не могу сказать, чем они закончатся. Варианты есть.

    Источник: Бобсоккер

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    19.05.2016 10:05
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +517

      Виталий1 19 мая 2016, 12:46

      Раньше у Зенита хорошо получалось растить таланты из молодёжи. Сейчас это в прошлом. Поэтому есть смысл отдать Шейдаева бесплатно а ЦСКА, а через года два, когда там из него звезду сделают купить обратно лямов за 15. По крайней мере такой я вижу нынешнюю стратегию Зенита.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +3422

      FRZZ 19 мая 2016, 12:45

      Думаю, что Шейдаев запросто мог бы играть в среднем по российским меркам команде, например в Локо.

      -1
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