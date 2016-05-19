Шейдаев: «Переговоры с «Зенитом» идут»

Раньше у Зенита хорошо получалось растить таланты из молодёжи. Сейчас это в прошлом. Поэтому есть смысл отдать Шейдаева бесплатно а ЦСКА, а через года два, когда там из него звезду сделают купить обратно лямов за 15. По крайней мере такой я вижу нынешнюю стратегию Зенита.
Воспитанник «Зенита» Рамиль Шейдаев, выступавший во второй части сезона в ФНЛ за «Зенит-2», рассказал о своих планах на будущее.
– Осенью вы участвовали в тренировочном процессе «Рубина», весной играли за «Зенит-2» в ФНЛ. Какой период больше пошел вам на пользу?
– Конечно, в «Зените», это даже не обсуждается. В «Рубине» ничего нового я не узнал.
– То есть можно сказать, что это был неудачный опыт?
– Нет. Не жалею о времени, проведенном в Казани. «Рубин» – команда премьер-лиги, я готовился к матчам Лиги Европы, то есть в любом случае развивался как футболист.
– Вы были вызваны на полуфинальный матч Кубка России с «Амкаром». Была ли предварительная беседа с Виллаш-Боашем, или просто поставили в известность, что полетите Пермь?
– Вот именно так и было, как вы сказали (улыбается). Эмоции от игры? Самые позитивные! Очень интересно было наблюдать за серией пенальти. И очень радовался, что выиграли!
– Таким образом, вас можно считать обладателем Кубка России!
– Да? Это круто!
– Летом у вас заканчивается контракт с «Зенитом». Что будет дальше?
– Честно, не знаю. Переговоры с «Зенитом» идут, но пока не могу сказать, чем они закончатся. Варианты есть.