Харт: «Уверен, что сборная Англии может победить на Евро-2016»

Из группы сначала выйдут потом поговорим
Голкипер сборной Англии Джо Харт выразил уверенность, что его команде по силам победить на предстоящем чемпионате Европы. Напомним, что на групповом этапе турнира подопечные Роя Ходжсона сыграют с Россией, Уэльсом и Словакией.
«Мы едем во Францию за победой. Я верю в успех нашей команды. Если не верить, то зачем тогда вообще ехать?
Конечно, я рассчитываю на победу, однако между словами и делом есть огромная разница. Уверен, что сборная Англия хорошо подготовится к этому турниру. Надеюсь на поддержку болельщиков», – сказал Харт.