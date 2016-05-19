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    Харт: «Уверен, что сборная Англии может победить на Евро-2016»

    Голкипер сборной Англии Джо Харт выразил уверенность, что его команде по силам победить на предстоящем чемпионате Европы. Напомним, что на групповом этапе турнира подопечные Роя Ходжсона сыграют с Россией, Уэльсом и Словакией.

    «Мы едем во Францию за победой. Я верю в успех нашей команды. Если не верить, то зачем тогда вообще ехать?

    Конечно, я рассчитываю на победу, однако между словами и делом есть огромная разница. Уверен, что сборная Англия хорошо подготовится к этому турниру. Надеюсь на поддержку болельщиков», – сказал Харт.

    Источник: FourFourTwo

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    19.05.2016 08:52
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne 19 мая 2016, 10:52

      Из группы сначала выйдут потом поговорим

      0
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    • ...
      Рейтинг: +496

      firs04 19 мая 2016, 10:09

      Ну ну, первый матч покажет)))

      0
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