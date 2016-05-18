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    Игроки «Ростова» получат по 1,5 миллиона за победу над «Тереком»

    Футболисты «Ростова» за победу над «Тереком» в последнем туре чемпионата России получат полтора миллиона рублей. В случае ничейного исхода матча игроки получат по 250 тысяч рублей.

    Такая система премирования была введена в клубе, который претендует на чемпионство, с матча против ЦСКА. Тогда «Ростов» одержал победу со счетом 2:0. После этого «Ростов» одержал шесть побед – над «Спартаком» (2:0), «Кубанью» (1:0), «Зенитом» (3:0), «Локомотивом» (2:1), «Динамо» (3:1) и «Уралом» (1:0). Еще два матча «Ростов» закончил вничью – с «Амкаром» (0:0) и «Анжи» (0:0).

    Стоит отметить, что перед последним туром «Ростов» отстает от лидирующего ЦСКА на два очка.

    Источник: «Матч ТВ»

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    18.05.2016 16:28
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +19

      _FootFan 21 мая 2016, 14:35

      Уух, что будет с Ростовом в ЛЧ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 18 мая 2016, 19:38

      А если бы не проиграли Мордовии, то все зависило бы только от них! Жаль! Теперь нужно ждать "осечки" армейцев и самим брать 3 очка!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +837

      eleng 18 мая 2016, 19:13

      Даже трудно вообразить, сколько бы получил Зенит и предложили Рубину, если бы на месте Ростова было "народное достояние".

      0
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 18 мая 2016, 18:31

      Включите меня в основной состав!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +124

      z89 18 мая 2016, 18:31

      футболистом стал бы я, пусть меня научат))) Минималка по России с 1 июля составит 7500 руб. Зарплаты футболистов хватит оплатить месячную зарплату всем ростовским бюджетникам)))

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +124

      z89 > max74 18 мая 2016, 19:38

      а если не заплатят 1,5, то можно проигрывать? Все ради только денег?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -584

      B_A_IV 18 мая 2016, 17:39

      столько же как за Спартак

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 18 мая 2016, 17:01

      Сельмаш будет чемпионов!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +320

      EsKamilio 18 мая 2016, 16:45

      еще не понятно что там с допингом... ох уж эти кабинетные победы...

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 18 мая 2016, 16:44

      Ростовчане и без денег упрутся,
      А кони с гинёром без них не обойдутся

      4
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 18 мая 2016, 16:38

      Ростов станет чемпионом. Рубин победит цска без особого усилия

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      Рейтинг: +124

      z89 > vgarakh 18 мая 2016, 19:43

      Если победит Рубин, то РФПЛ - самый крутой чемпионат!

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