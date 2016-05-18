Зидан мог возглавить «Реал» еще в ноябре прошлого года

Испанский специалист Рафаэль Бенитес был близок к увольнению из «Реала» после поражения от «Барселоны» со счетом 0:4 в матче 12-го тура чемпионата Испании.

Президент мадридского клуба Флорентино Перес остался крайне недоволен тем, что его команда уступила принципиальному сопернику на своем поле и предложил занять пост наставника «сливочных» Зинедину Зидану. Французский специалист отказался возглавлять «Реал» на тот момент, но согласился встать у руля команды после 18-го тура Примеры.

Напомним, что «Реал» занял второе место в чемпионате Испании, уступив «Барселоне» лишь одно очко.